Apex Legends доступна в 4К для консолей следующего поколения

Respawn Entertainment сообщила, что Apex Legends для консолей следующего поколения (PlayStation 5, Xbox Series S|X) будет доступна с сегодняшнего дня в исходном разрешении 4K и с поддержкой расширенного динамического диапазона. Позже разработчики также добавят режим 120 кадров в секунду и поддержку адаптивных триггеров контроллера DualSense и тактильной обратной связи.

Сегодня также начинается событие «Коллекция воинов» , которое продлится до 12 апреля. Возвращается ограниченный по времени режим 9 на 9, есть новая карта Арены под названием Drop-Off, а Caustic Treatment был преобразован в поле битвы с тремя точками для контроля над Кингс-Каньоном.
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