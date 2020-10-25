Apex Legends появится в Steam 4 ноября

EA объявила, что добавит Apex Legends в Steam до конца этого года. Изначально, был добавлен патч для многопользовательской игры между платформами. Сегодня появилась официальная дата выпуска версии для площадки Steam.

Онлайн-шутер Apex Legends от Respawn в жанре королевской битвы, выйдет в Steam 4 ноября, что совпадает с запуском 7-го сезона контента игры. Хотя для некоторых игр EA в Steam требуется, чтобы Origin работал в фоновом режиме. В случае с Apex Legends, пользователь сможет привязать игру к своей учетной записи EA, как и в случае с Star Wars Squadrons.