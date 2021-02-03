Apex Legends выйдет на Nintendo Switch в марте

Популярный шутер Apex Legends выходит на Nintendo Switch, об этом было известно еще в июне 2020 года, но точной даты не было. Объявление этой новости было опубликовано в блоге директора Apex Legends Чада Гренье. Он сообщил, что Apex Legends выйдет на Nintendo Switch 9 марта 2021 года.

Технических подробностей на этот счет нет. Гренье подтвердил, что Apex Legends будет запускаться на Switch с поддержкой кроссплатформенной игры, последним сезонным контентом и полным паритетом функций с другими версиями игры. С запуска игры, а именно с в февраля 2019 года, Apex Legends стала одной из самых крупнейших игр жанра Battle Royale с более чем 70 миллионов игроков.
Комментарии и отзывы Apex Legends
Обзоры:
Новости:
За прошлый год Epic Games Store раздали около 750 миллионов копий игр

Пандемия в 2020 году вынудила людей оставаться дома и в это же время произошел всплеск и интерес к компью...
Обновление для Star Wars Jedi: Fallen Order повышает частоту кадров

Игра Star Wars Jedi: Fallen Order получила большое обновление, которое обеспечивает высокую частоту кадро...
Bethesda и MachineGames представили тизер-трейлер к Indiana Jones

Bethesda и шведская студия MachineGames, анонсировала небольшой тизер-трейлер к игре Indiana Jones. На да...
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмойОбзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой
Обзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколенияОбзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколения
Лучшие материнские платы для i7-10700K и i9-10900K. ASUS ROG Maximus XII ApexЛучшие материнские платы для i7-10700K и i9-10900K. ASUS ROG Maximus XII Apex
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7
Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистраторОбзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистратор
Смартфон Redmi Note 9 5G оценен в $200...
Смартфон Redmi Note 9 5G оценен в $200Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 9 5G, который получил предуст...
Смартфон Redmi Note 7 получит MIUI 12.5 ...
Смартфон Redmi Note 7 получит MIUI 12.5 Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат ранний доступен к фирменной оболочке MIUI...
Представлен компактный корпус SilverSton...
Представлен компактный корпус SilverStonКомпания SilverStone пополнила ассортимент корпусов моделью Sugo 15, которая подойдет для создание компак...
Новый Chromebook Zork от Google...
Новый Chromebook Zork от GoogleGoogle работает над выпуском бюджетного Chromebook с процессором AMD Ryzen, который был замечен в консоли...
Обзор MSI Optix G241. Игровой 24-монитор...
Обзор MSI Optix G241. Игровой 24-мониторВ центре внимания сегодня игровой монитор MSI Optix G241, оснащенный матрицей IPS c частотой обновления 1...
Sapphire анонсировала выпуск сразу двух ...
Sapphire анонсировала выпуск сразу двух Sapphire анонсировала выпуск двух версий видеокарт Radeon RX 6800 XT Nitro и Pulse. RX 6800 XT Pulse (или...
WATERCOOL представила водоблок HEATKILLE...
WATERCOOL представила водоблок HEATKILLEВодоблок HEATKILLER V VGA от WATERCOOL получил новый дизайн и улучшенные охлаждающие показатели. ...
Antec P10 Flux - бюджетный корпус с отки...
Antec P10 Flux - бюджетный корпус с откиКомпания Antec представила компьютерный корпус P10 Flux. Корпус отличается откидной передней панелью с шу...
OnePlus 9 показали на схематичном рендер...
OnePlus 9 показали на схематичном рендерВслед за утекшей в сеть фотографией источники опубликовали 3D-изображение смартфона OnePlus 9, выход кото...
Представлен тонкий ноутбук ASUS ZenBook ...
Представлен тонкий ноутбук ASUS ZenBook Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZenBook 14 (UM425QA), которая может похвастаться ко...
Обзор TrendVision 4K. Двухканальный виде...
Обзор TrendVision 4K. Двухканальный видеТестируемый сегодня видеорегистратор TrendVision 4K оснащен высокопроизводительным процессором Novatek N...
Корпус BitFenix Nova Mesh SE TG получил ...
Корпус BitFenix Nova Mesh SE TG получил Компания BitFenix пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Nova Mesh SE TG, которая ориентирована на соз...
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
Обзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-FiОбзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-Fi
Обзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабукаОбзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабука
Обзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполненииОбзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполнении
Лучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1SЛучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor