Apex Legends выйдет на Nintendo Switch в марте

Популярный шутер Apex Legends выходит на Nintendo Switch, об этом было известно еще в июне 2020 года, но точной даты не было. Объявление этой новости было опубликовано в блоге директора Apex Legends Чада Гренье. Он сообщил, что Apex Legends выйдет на Nintendo Switch 9 марта 2021 года.

Технических подробностей на этот счет нет. Гренье подтвердил, что Apex Legends будет запускаться на Switch с поддержкой кроссплатформенной игры, последним сезонным контентом и полным паритетом функций с другими версиями игры. С запуска игры, а именно с в февраля 2019 года, Apex Legends стала одной из самых крупнейших игр жанра Battle Royale с более чем 70 миллионов игроков.