Apex Legends выйдет на мобильных устройствах в этом месяце

Apex Legends Mobile будет выпущена во всем мире в этом месяце, об этом объявил разработчик Respawn Entertainment. Впервые о переносе Apex Legends на мобильные устройства заговорили еще три года назад. Как и в версии игры для ПК и консолей, в Apex Legends Mobile можно будет играть бесплатно и будет доступен боевой пропуск и другие косметические предметы. Сама игра разработана Respawn и Lightspeed & Quantum Studios, той же компанией, которая совместно разработала PUBG Mobile.

В мобильной версии будет эксклюзивный контент, недоступный в версиях игры для консолей и ПК, хотя полная информация еще не раскрыта. В ближайшее время, Respawn объявит официальную дату релиза.
No Man’s Sky выйдет на Nintendo Switch этим летом…
No Man’s Sky выйдет на Nintendo Switch этим летомРазработчик Hello Games во время последнего анонса Nintendo Direct, сообщил что No Man's Sky выходит на N…
Microsoft обещает сохранить Call of Duty на PlayStation…
Microsoft обещает сохранить Call of Duty на PlayStationПоклонники Call of Duty, которые беспокоятся о том, что предстоящее приобретение Microsoft Activision Bli…
Выпущено новое расширение Destiny 2: The Witch Queen…
Выпущено новое расширение Destiny 2: The Witch QueenВ популярной игре Destiny 2 вышло новое обновление под названием Destiny 2: The Witch Queen. Новое расшир…
Death Stranding Directors Cut теперь доступна на ПК…
Death Stranding Directors Cut теперь доступна на ПКГеймеры, терпеливо ожидающие выхода Death Stranding Directors Cut на ПК, будут рады узнать, что теперь он…
Devil May Cry 5 разошелся тиражом 5 миллионов копий…
Devil May Cry 5 разошелся тиражом 5 миллионов копийОфициальный японский аккаунт Devil May Cry сообщил, что: "Совокупные продажи DMC5 по всему миру превысили…
Dying Light 2 получит режим «Новая игра +» к концу апреля…
Dying Light 2 получит режим «Новая игра +» к концу апреляОжидается, что Patch 3 для Dying Light 2 станет одним из самых крупных патчей, выпущенных для игры на дан…
Объявлены бесплатные игры PlayStation Plus на апрель 2022 го…
Объявлены бесплатные игры PlayStation Plus на апрель 2022 гоОбъявлены бесплатные игры PlayStation Plus на апрель. В следующем месяце геймеры получат три игры бесплат…
Эксклюзивные треки GTA Online от Dr. Dre теперь на Spotify и…
Эксклюзивные треки GTA Online от Dr. Dre теперь на Spotify иRockstar Games объявила, что шесть треков Dr. Dre, которые впервые появились в прошлогоднем обновлении Th…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor