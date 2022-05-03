Apex Legends выйдет на мобильных устройствах в этом месяце

Apex Legends Mobile будет выпущена во всем мире в этом месяце, об этом объявил разработчик Respawn Entertainment. Впервые о переносе Apex Legends на мобильные устройства заговорили еще три года назад. Как и в версии игры для ПК и консолей, в Apex Legends Mobile можно будет играть бесплатно и будет доступен боевой пропуск и другие косметические предметы. Сама игра разработана Respawn и Lightspeed & Quantum Studios, той же компанией, которая совместно разработала PUBG Mobile.

В мобильной версии будет эксклюзивный контент, недоступный в версиях игры для консолей и ПК, хотя полная информация еще не раскрыта. В ближайшее время, Respawn объявит официальную дату релиза.