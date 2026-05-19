Apple готовит к релизу новую ИИ-версию Siri

Перед презентацией WWDC 2026, которая пройдёт уже 8 июня, известный инсайдер поделился новыми подробностями о грядущих обновлениях iOS 27 и iPadOS 27, включая отдельное приложение Siri. Инсайдер заявил, что приложение представляет из себя чат-бота в стиле ChatGPT и Claude, который станет универсальным инструментом для самых разных задач. Приложение будет хранить историю прошлых диалогов пользователей, а также, по данным источников, получит режим без рекламы и функцию автоматического удаления чатов. Инсайдер также рассказал о том, что Apple долгое время делала акцент на защите пользовательских данных, из-за чего запуск нового ИИ-ассистента затянулся. Компания стремится обрабатывать информацию пользователей на собственных серверах, чтобы не передавать информацию сторонним компаниям.

Сообщается, что обновлённая Siri будет основана на Apple Foundation Models, однако основную нагрузку при выполнении сложных ИИ-задач возьмёт на себя Google Gemini. Это означает, что безопасность пользовательских данных в более требовательных сценариях будет зависеть уже от инфраструктуры Google. Кроме того, iOS 27 должна получить новые системные ИИ-инструменты для работы с текстом, которые окажутся заметно функциональнее нынешних возможностей Apple Intelligence. Но, конечно, это лишь предположения инсайдера — ранее Apple уже провалилась с запуском ИИ-функций, так что теперь компания будет вести себя куда более аккуратно в этом вопросе.