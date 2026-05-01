Google интегрирует Gemini в автомобили

Компания Google готовит обновление для автомобилей с системой Google built-in, в рамках которого появится ИИ-ассистент Gemini. Он заменит текущий Google Assistant и должен заметно улучшить взаимодействие с водителем — сделать диалоги более естественными, упростить получение информации об автомобиле и управление его настройками. По словам представителя Google, компания изначально обещала, что такие машины будут со временем становиться лучше благодаря обновлениям, и теперь Gemini появится не только в новых моделях, но и в уже выпущенных авто через программное обновление. Новость не стала полной неожиданностью, поскольку General Motors недавно объявила о внедрении Gemini примерно в 4 миллиона автомобилей начиная с моделей 2022 года, включая Cadillac, Chevrolet, Buick и GMC.

Однако Google не уточнила конкретные модели, что намекает на более широкий охват, а не эксклюзив для GM. С внедрением Gemini водители смогут общаться с системой более свободно, например спрашивать о ближайших ресторанах или просить подобрать плейлист, не запоминая строгие голосовые команды. Ассистент сможет кратко пересказывать и отвечать на сообщения, давать актуальные данные о поездке и отвечать на вопросы об автомобиле. В будущем компания планирует расширить поддержку на другие регионы и языки, а также добавить возможность безопасного доступа к данным из приложений вроде Gmail, Google Calendar и Google Home прямо во время вождения. Звучит крайне интересно.