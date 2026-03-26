Google открыла исходный код Android Automotive OS

С новой инициативой AAOS SDV компания стремится ещё сильнее сократить расходы и сроки разработки. Система вводит универсальный каталог сигналов, благодаря которому разработчики могут создавать и тестировать функции ещё до готовности аппаратной части. Сейчас для управления различными модулями автомобиля используются разные подходы и инструменты, что усложняет процесс разработки. AAOS SDV предлагает единый набор команд для всех автопроизводителей и поставщиков компонентов, что упрощает создание программной платформы и делает её быстрее и дешевле в реализации. С другой стороны, это вынуждает производителей автомобилей сильно зависеть от наработок Google, что на этом рынке не очень приветствуется, особенно крупными компаниями.