Смартфон Xiaomi 17 Max готов к выходу

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что смартфон Xiaomi 17 Max прошел сертификацию, которая подтвердила поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки. Также появление в базе данных регулятора означает скорый релиз устройства. По предварительным данным, смартфон оснастят 6,9-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и очень узкими рамками, батареей ёмкостью 8000 мАч и поддержкой 50-Вт беспроводной зарядки. А вот дополнительного экранчика на тыльной панели, как в Pro-моделях серии, у новинки не будет. Предполагается, что освободившееся пространство позволит увеличить ёмкость аккумулятора. Xiaomi 17 Pro Max, напомним, имеет АКБ ёмкостью 7500 мАч.

Google открыла исходный код Android Automotive OS…
Компания Google объявила о переводе своей платформы Android Automotive OS в формат открытого исходного ко…
Рейтинг лучших сервисов трансфера из аэропорта в Новосибирск…
Настоящий рейтинг сформирован на основе анализа официальных данных ведущих транспортных компаний, осущ…
Что входит в услуги системного интегратора?…
Технологии развиваются с головокружительной скоростью, поэтому бизнес сталкивается с постоянно растуще…
Google интегрирует Gemini в автомобили…
Компания Google готовит обновление для автомобилей с системой Google built-in, в рамках которого появится…
Запчасти Volkswagen: как выбрать и не ошибиться…
Владельцы Volkswagen ценят эти автомобили за сбалансированную управляемость, понятную эргономику и пре…
Обзор ETENWOLF ZEPHYR S3. Портативный автомобильный компрессорОбзор ETENWOLF ZEPHYR S3. Портативный автомобильный компрессор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor