Смартфон Xiaomi 17 Max готов к выходу

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что смартфон Xiaomi 17 Max прошел сертификацию, которая подтвердила поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки. Также появление в базе данных регулятора означает скорый релиз устройства. По предварительным данным, смартфон оснастят 6,9-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и очень узкими рамками, батареей ёмкостью 8000 мАч и поддержкой 50-Вт беспроводной зарядки. А вот дополнительного экранчика на тыльной панели, как в Pro-моделях серии, у новинки не будет. Предполагается, что освободившееся пространство позволит увеличить ёмкость аккумулятора. Xiaomi 17 Pro Max, напомним, имеет АКБ ёмкостью 7500 мАч.