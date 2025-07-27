Обзор ETENWOLF ZEPHYR S3. Портативный автомобильный компрессор

Воздушный компрессор хоть и не входит в список обязательного оборудования для автомобиля, но его можно смело отнести к рекомендуемому. Контроль давления в шинах и его корректировка в случае необходимости, решение аварийных ситуаций с небольшими проколами для возможности доехать до монтажа. Изучаемый сегодня ETENWOLF ZEPHYR S3 станет помощником не только для автомобилистов, подойдет он для велосипедов, плавательного оборудования, спортивного инвентаря, а также позволит зарядить смартфон и аксессуары.

Комплектация

Поставляется в коробке с привлекательным оформлением. Приведены данные по характеристикам и производителю. На внутренней стороне информация по комплектации.

Комплект включает несколько типов насадок, среди которых есть быстросъемная с возможностью сброса давления, тряпичная сумка, USB-кабель, руководство пользователя, сертификат по проведенной калибровке.

Внешний вид

При регистрации на официальном сайте производителя можно получить 2-летнюю гарантию.Доступен компрессор в нескольких вариантах цветового исполнения. В выбранной цветовой схеме будет выполнена комплектная тряпичная сумка.

На ее верхней грани мягкая ручка для транспортировки. Замок в виде молнии. В ней можно хранить компрессор, зарядный кабель и полезную мелочевку. Внутри есть отдельный карман под аксессуары. Наличие сумки позволит аккуратно хранить компрессор в автомобиле, сохранив корпус чистым и без царапин.

У прибора интересное внешнее исполнение. По габаритам и форме напоминает кухонную терку. Практично и удобно в работе. В верхней части корпуса пластиковая ручка. На лицевой стороне серебристая панель с логотипом бренда по центру. Основная масса — это прочный пластик.

По бокам вентиляционные отверстия. Здесь используется активное охлаждение, увеличивающее срок службы и исключающей риск перегрева.

Сверху у ETENWOLF ZEPHYR S3 панель управления, состоящая из шести кнопок с понятной индикацией. В центре круглый символьно-цифровой дисплей. На который в виде иконки выводится активный режим работы, целевое и текущее давление, оставшийся заряд аккумулятора.

Интересно выполнена тыльная сторона. На ней сматывается шланг, фиксируемый в пазы. В центре ниша под хранение трех насадок. Не потеряются и всегда под рукой.

Шланг резиновый длина 80 сантиметров. Насадки из латуни, в комплекте четыре дополнительных. Решат любую задачу, включая велосипед, мячи и матрацы.

На тыльной стороне компрессора разъем USB-С, используемый для зарядки устройства. Выходной полноразмерный USB-A.

Вдоль верхней грани светодиодная лампа. Доступна регулировка яркости в двух диапазонах, SOS и стробоскоп.

Тесты

На основании две резиновые ножки, предотвращающие скольжение.Емкость ETENWOLF ZEPHYR S3 составляет 7800 мАч. КПД при использовании в режиме повербанка составляет 82%. Достаточно для полной зарядки современного смартфона. Полностью заряженный позволит накачать все четыре колеса у 1 или 2 автомобилей в зависимости от требуемого давления и диаметра колес. Заявленная емкость – честная.

Доступно четыре режима с памятью для хранения настроек по давлению. Устройство просто в эксплуатации, после соединения выбирается режим, по необходимости выставляется необходимое целевое давление. Включаем, накачивает и автоматически отключается после достижения требуемого давления.

Итоги

Используя комплектную быстронакидную насадку можно будет контролируемо сбрасывать давление в колесе. Для начала спустили 18 дюймовое колесо автомобиля, после этого восстановили давление до 2.6 бар. Ушло на это 4 минуты. Пробовали накачивать спортивный инвентарь. Весь необходимый набор насадок идет в комплекте.ETENWOLF ZEPHYR S3 – доступный портативный компрессор с хорошим качеством исполнения. Удобная форма корпуса, информативный дисплей, четыре насадки в комплекте, емкий аккумулятор, подсветка, несколько режимов и память, автоматическое отключение, сумка в комплекте. Подойдет под разные сценарии.