Рассекречены параметры браслета Xiaomi Smart Band 10 Pro

Компания Xiaomi раскрыла главные особенности фитнес-браслета Smart Band 10 Pro, который будет представлен в Китае до конца этого месяца. Производитель подтвердил наличие новой системы датчиков с двойным световым модулем и двумя фотодиодами (PD-сенсоры) для повышения точности измерения сердечного ритма до 98,2%, обновлённого алгоритма анализа сна 2.0 с выросшей на 11% точностью определения момента засыпания и пробуждения, отслеживания вариабельности сердечного ритма (HRV) во время сна, 150 режимов тренировок, функции отслеживания пульса, уровня насыщения крови кислородом (SpO2) и уровня стресса, а также времени автономной работы до 15 дней или до 21 дня в режиме энергосбережения.