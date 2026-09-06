Apple готовит сразу два геймпада T6502 и T1507

В линейке продукции Apple отсутствуют полноценные игровые геймпады, хотя, если принимать во внимание Pippin, то в прошлом компания всё же выпускала как минимум один такой девайс, и он был беспроводным. На деле Apple вложила значительные усилия в то, чтобы наиболее востребованные контроллеры от сторонних брендов корректно работали с её экосистемами. Речь идёт об устройствах от PlayStation, Xbox, Nintendo, а также от множества других производителей. Судя по всему, Apple сейчас разрабатывает два игровых контроллера. О некоторых деталях этих будущих геймпадов уже известно. Обе модели оснащены стандартной раскладкой ABXY, двумя нажимными аналоговыми стиками, плечевыми кнопками, триггерами с плавным ходом, а также клавишами Home и Menu — это практически эталонный набор для современного геймпада.

Модель T6502 является более простой из двух. Она поддерживает только подключение по USB, лишена датчиков движения и не имеет никаких дополнительных функций вроде тачпада, микрофона или динамика. У T6502 есть кнопка «Параметры», и она передаёт данные о четырёх отдельных каналах тактильной обратной связи: два предназначены для левого вибромотора, ещё два — для правого. При этом половина каналов, вероятно, реализована программно, то есть фактически по два канала на каждый мотор, что должно обеспечить довольно сложную и детализированную вибрацию. Что касается модели T1507, то она, похоже, относится к более премиальному сегменту, так как умеет соединяться как через USB, так и по Bluetooth. В её конструкции предусмотрены акселерометр и гироскоп, которые, скорее всего, используются как дополнительный способ управления. Любопытно, что на этой версии отсутствует клавиша Options, и в ней установлен только один вибромотор для тактильной отдачи.