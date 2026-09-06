Apple готовит сразу два геймпада T6502 и T1507…

Модель T6502 является более простой из двух. Она поддерживает только подключение по USB, лишена датчиков движения и не имеет никаких дополнительных функций вроде тачпада, микрофона или динамика. У T6502 есть кнопка «Параметры», и она передаёт данные о четырёх отдельных каналах тактильной обратной связи: два предназначены для левого вибромотора, ещё два — для правого. При этом половина каналов, вероятно, реализована программно, то есть фактически по два канала на каждый мотор, что должно обеспечить довольно сложную и детализированную вибрацию. Что касается модели T1507, то она, похоже, относится к более премиальному сегменту, так как умеет соединяться как через USB, так и по Bluetooth. В её конструкции предусмотрены акселерометр и гироскоп, которые, скорее всего, используются как дополнительный способ управления. Любопытно, что на этой версии отсутствует клавиша Options, и в ней установлен только один вибромотор для тактильной отдачи.