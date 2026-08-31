Thunderobot представила геймпад Blade 60

Компания Thunderobot представила Blade 60 — новый игровой контроллер для ПК и консолей. Стоит сказать, что Blade 60 поддерживает три варианта подключения — через USB, по беспроводному соединению 2,4 ГГц с помощью комплектного приёмника и через Bluetooth. В проводном режиме и при подключении по 2,4 ГГц частота опроса достигает 8 кГц, что должно обеспечивать минимальную задержку ввода. Для управления направлением используются TMR-стики с регулируемым усилием. Они работают с 12-битным разрешением, обеспечивая 4096 уровней точности, а прямое подключение к шине позволяет сократить задержки обработки сигнала внутри контроллера. Пользователь также может вручную настроить усилие стиков, изменив сопротивление при отклонении и сделав их ход более тугим.

Курки получили двухрежимный механизм, переключаемый физическим переключателем на задней панели. В линейном режиме используется эффект Холла, благодаря чему контроллер точно определяет положение курка на всем протяжении хода. Такой вариант особенно подходит для гоночных игр. Второй режим основан на микропереключателе и сокращает физический ход до 2 мм, позволяя быстрее выполнять нажатия в шутерах. А кнопки ABXY оснащены оптическими микропереключателями. Вместо традиционных металлических контактов они используют инфракрасный свет для регистрации нажатия — такое решение должно снизить риск двойных срабатываний и износа контактов в долгосрочной перспективе. Это весьма серьёзный бонус.