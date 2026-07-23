Sony разработала для PlayStation 6 новый геймпад

Контроллер DualSense для PlayStation 5 считается одним из лучших геймпадов, которые Sony выпускала для своих игровых систем, однако он не лишён недостатков. Главная проблема — дрейф стиков, возникающий из-за износа внутренних элементов. Со временем стики начинают самостоятельно отклоняться в разные стороны, даже если пользователь их не трогает. В модели DualSense Edge компания частично решила этот вопрос благодаря сменным модулям стиков, но теперь Sony, похоже, готовится устранить проблему окончательно. На это указывает недавно опубликованный патент, который, вероятно, описывает контроллер следующего поколения для PlayStation 6.

В документе описана новая технология стиков, использующая магнитные датчики, аналогичные современным датчикам TMR, которые уже применяются в некоторых контроллерах сторонних производителей. Использование магнитных датчиков не только повышает точность работы стиков, но и значительно увеличивает их срок службы, поскольку в конструкции отсутствуют детали, контактирующие друг с другом и неизбежно изнашивающиеся со временем. Кроме того, датчики TMR считаются более совершенным решением по сравнению с датчиками Холла, так как потребляют меньше энергии, что особенно важно для беспроводных контроллеров. В патенте говорится, что использование бесконтактного датчика наклона позволяет с высокой точностью определять положение стика даже после длительной эксплуатации. Это важный для геймеров апгрейд.