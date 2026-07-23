Sony разработала для PlayStation 6 новый геймпад

В документе описана новая технология стиков, использующая магнитные датчики, аналогичные современным датчикам TMR, которые уже применяются в некоторых контроллерах сторонних производителей. Использование магнитных датчиков не только повышает точность работы стиков, но и значительно увеличивает их срок службы, поскольку в конструкции отсутствуют детали, контактирующие друг с другом и неизбежно изнашивающиеся со временем. Кроме того, датчики TMR считаются более совершенным решением по сравнению с датчиками Холла, так как потребляют меньше энергии, что особенно важно для беспроводных контроллеров. В патенте говорится, что использование бесконтактного датчика наклона позволяет с высокой точностью определять положение стика даже после длительной эксплуатации. Это важный для геймеров апгрейд.