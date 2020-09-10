Apple требует возмещения убытков за нарушение контракта у Epic Games

Юридическая битва между Apple и Epic Games приняла неожиданный поворот: компания Apple подала встречный иск на Epic Games.

В судебной документации Apple утверждает, что иск на компанию Epic Games - это не более чем принципиальное разногласие по поводу денег. Компания Apple добавила, что Epic Games просто не хочет ничего платить за огромную ценность, которую он получает от App Store.

Кроме того, Apple представила примеры того, как Epic использовала все возможности App Store. Epic использовала более 400 API-интерфейсов и фреймворков Apple, пять версий Apple SDK, проверяла свои приложения более 200 раз, разослала клиентам Apple более 140 обновлений и получила бесплатные рекламные акции и благоприятные твиты от компании Apple более чем на 500 миллионов конечных пользователей, когда выходил новый сезон Fortnite.

Компания Apple ответила встречным иском, заявив что умышленное, наглое и незаконное поведение Epic нельзя оставлять без внимания, и потребовала возмещения убытков и постановления суда, чтобы остановить Epic от продвижения своей нечестной деловой практики.