Apple заблокировали приложение Steam Link в App Store

Apple, похоже, недолюбливает приложение Steam Link в App Store, из-за бизнес-конфликта. С помощью приложения можно транслировать игры для ПК на смартфоны и планшеты.Valve отправил приложение Apple на одобрение. Приложение было сначала одобрено Apple, но позже компания отклонила одобрение. Приложение будет «бизнес-конфликтом с рекомендациями для приложений», о котором Apple ранее не подозревала. Valve оспаривает решение, но приложение пока будет отклонено. «Наша команда работала над этим проектом в течение многих часов, поэтому мы разочарованы», - говорится в заявлении компании. Приложение Steam Link позволяет играть в компьютерные игры на мобильном устройстве.