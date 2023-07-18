Arcadegeddon уже сегодня появится в Steam

Сегодня, 18 июля, оригинальная видеоигра Arcadegeddon от компании IllFonic официально появится в Steam. Стоит отметить, что игра на ПК была доступна и ранее, но только в рамках платформы Epic Games Store, плюс на консолях PlayStation и Xbox. Но теперь и поклонники платформы Steam могут получить доступ к весьма яркому и неординарному шутеру, дабы присоединиться к увлекательному приключению и помочь главному герою по имени Гилли защитить свой бизнес от некой мегакорпорации Fun Fun Co. Она нацелилась захватить его зал аркадных автоматов. Но главный герой придумал очень интересный план спасения — он решил объединить все свои лучшие аркадные видеоигры, чтобы создать суперигру и перехитрить мегакорпорацию.

Шутер Arcadegeddon пользуется внушительной популярностью среди геймеров благодаря возможность покорять многопользовательский мир шутера как в гордом одиночестве, так и вместе с тремя друзьями. В компании играть всегда веселее — можно исследовать различные биомы, сражаться с врагами и уничтожать боссов, находить скрытые сокровища и многое другое. Проект представляет собой смесь PvP и PvE, так что играть действительно будет интересно. А ещё здесь есть рейтинг лидеров со всего мира, так что есть возможность показать себя и добиться вершины — каждый выбирает себе контент по душе и занимается тем, что приносит удовольствие. И графика, безусловно, заслуживает отдельного внимания — она очень привлекательная, стильная и, конечно, необычная.
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