Arcadegeddon уже сегодня появится в Steam

Шутер Arcadegeddon пользуется внушительной популярностью среди геймеров благодаря возможность покорять многопользовательский мир шутера как в гордом одиночестве, так и вместе с тремя друзьями. В компании играть всегда веселее — можно исследовать различные биомы, сражаться с врагами и уничтожать боссов, находить скрытые сокровища и многое другое. Проект представляет собой смесь PvP и PvE, так что играть действительно будет интересно. А ещё здесь есть рейтинг лидеров со всего мира, так что есть возможность показать себя и добиться вершины — каждый выбирает себе контент по душе и занимается тем, что приносит удовольствие. И графика, безусловно, заслуживает отдельного внимания — она очень привлекательная, стильная и, конечно, необычная.