Аркадная игра WindJammers 2 выйдет в январе 2022 года

Разработчик Dotemu подтвердил дату релиза классической аркадной игры WindJammers 2.

Windjammers 2 - это продолжение, о котором вы мечтали, с потрясающей рисованной графикой, безумными новыми движениями, игровой механикой и потрясающими новыми персонажами и уровнями. WindJammers 2 будет поддерживать кросс-игру между версиями игры для ПК и Xbox.

В игре будут представлены как старые персонажи из первой части, так и новые. Каждый персонаж обладает своими уникальными приемами и движения для победы над противником.

WindJammers 2 выйдет на консолях PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК 20 января 2022 года.

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