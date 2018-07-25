Asphalt 9: Legends теперь можно установить на Android, IOS и Windows 10

25 июля 2018 года игра Asphalt 9: Legends стала доступна для установки на смартфоны и планшеты, работающих под управлением iOS, Android и Windows 10. Также эта аркада бесплатна, то есть скачать ее может любой имеющий устройство под управлением вышеупомянутых ОС. Автор этого произведения - игровая студия Gameloft, которая имеет не дурную репутацию и множество хитов.

Не думайте, что новая Asphalt 9: Legends – это сложный гоночный симулятор, потому как это совсем не так. Фишка серии игр Asphalt в аркадности всего игрового процесса, но и девятую часть не оставили без этого.

Разработчики уделяют особого внимания на реалистичность, а на простоту и многообразие геймплея. Из-за этого во время заездов на спорткарах на них можно делать какие-либо трюки. В Asphalt 9: Legends графика была выведена на новый уровень, однако для этого, конечно, смартфон или планшет должен быть снабжен хорошим железом.

«девятка» обладает очень простой моделью управления, новыми трассами для гонок и большим автопарком машин, чем в прошлой части. Все геймеры, которые считают себя про в этом деле, в настройках могут выбрать классическое управление машиной. Так Gameloft поймала сразу двух зайцев – тех кто любит посложнее, и тех, кому нравится простота.

Разработчики раз в два месяца будут выпускать для Asphalt 9: Legends обновления, направленные на расширение автопарка и трасс ля заездов. Трудно предсказать, понравится ли эта видеоигра заядлым геймерам, однако все предыдущие части стали бесцеллерами. Немало важно, что во всех играх от Gameloft присутствует донат и из-за этого ее можно получить бесплатно.