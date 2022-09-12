Assassin’s Creed Mirage вернет франшизу к истокам

Assassin’s Creed Mirage, следующая часть многолетней приключенческой серии Ubisoft, выйдет в 2023 году. Издатель объявил дату выхода сегодня во время своего мероприятия Ubisoft Forward. Действие игры разворачивается за два десятилетия до событий Assassin’s Creed Valhalla. Игра воссоединит фанатов с Басимом ибн Исхаком и вернет серию к её давно забытым корням. На брифинге перед сегодняшней презентацией Ubisoft Bordeaux, студия, занимающаяся разработкой проекта, назвала Басима самым проворным убийцей в истории франшизы. У него будут новые способности, которые помогут ему избежать обнаружения, некоторые из которых вы можете увидеть в кинематографическом трейлере, которым Ubisoft поделилась сегодня.

Неотъемлемой частью комплекта Басима является Энкиду, его домашний орел. Как и Сену в Origins, Энкиду может вести разведку, чтобы вы могли обнаружить потенциальные угрозы, но новым в Mirage является то, что будут лучники, которые могут обнаружить и уничтожить вашего пернатого друга. В дополнение к новым гаджетам, в том числе дымовым шашкам и ядовитым минам, у Басима также будет возможность ненадолго замедлять время и планировать многочисленные убийства. Поскольку действие возвращается в основном в один город — Багдад около 861 г. н.э., паркур будет играть гораздо большую роль, чем в более поздних играх. Ubisoft Bordeaux заявила, что Басим станет одним из самых быстрых фрираннеров в истории франшизы с набором движений, включающим как новые, так и старые трюки.
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