Assassin’s Creed Mirage вернет франшизу к истокам

Неотъемлемой частью комплекта Басима является Энкиду, его домашний орел. Как и Сену в Origins, Энкиду может вести разведку, чтобы вы могли обнаружить потенциальные угрозы, но новым в Mirage является то, что будут лучники, которые могут обнаружить и уничтожить вашего пернатого друга. В дополнение к новым гаджетам, в том числе дымовым шашкам и ядовитым минам, у Басима также будет возможность ненадолго замедлять время и планировать многочисленные убийства. Поскольку действие возвращается в основном в один город — Багдад около 861 г. н.э., паркур будет играть гораздо большую роль, чем в более поздних играх. Ubisoft Bordeaux заявила, что Басим станет одним из самых быстрых фрираннеров в истории франшизы с набором движений, включающим как новые, так и старые трюки.