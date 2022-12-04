Assassin’s Creed Mirage выйдет в августе 2023 года

Стало известно, что грядущая игра Assassin’s Creed Mirage выйдет в августе 2023 года. Изначально, игра должна была выйти раньше, но возникли проблемы с разработкой. Assassin’s Creed Mirage - приключенческий боевик, в котором рассказывается история о превращении парня в утонченного мастера-ассасина с противоречивой судьбой. Исследуйте легендарный город и раскройте все его секреты. Assassin’s Creed Mirage предлагает игрокам совершенно новый игровой опыт, фирменные функции и многое другое.

Assassin’s Creed Mirage выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X.