Assassin's Creed Shadows разрабатывали четыре года

Сегодня появилась официальная информация о том, что компания Ubisoft предоставила своей дочерней студии разработки Ubisoft Quebec четыре года на создание Assassin's Creed Shadows, что на год больше, чем на предыдущие части франшизы. В интервью для GamesIndustry ведущий продюсер Карл Оннэ отметил, что это оптимальное время для разработки таких крупных проектов. Оннэ заявил, что работать над игрой после столь успешного проекта, как Valhalla, — большая ответственность. Кроме того, специалист подчеркнул, что создание игр — это всегда баланс между временем и расходами, но чем больше времени у команды, тем больше возможностей для реализации самых безумных идей.

Естественно, всегда можно задействовать больше людей и сократить сроки, но в этом случае команда будет сильно спешить и это обычно плохо сказывается на качестве конечного продукта. При этом растягивать разработку на десять лет тоже не выйдет, потому что расходы в этом случае будут просто колоссальными. По его мнению, четыре года — это оптимальный срок, чтобы пройти путь от концепции до производства и получить необходимую обратную связь для адаптации игры. Правда, сам факт публикации данного заявления вызвал у геймеров множество вопросов, потому что в геймплейном плане игры этой серии не меняются совершенно — разработчик просто задействует другой сеттинг и на этом всё. На что команда потратила целых четыре года разработки в данном случае не совсем понятно, но стоит дождаться официального релиза.
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