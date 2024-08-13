Assassin's Creed Shadows разрабатывали четыре года

Естественно, всегда можно задействовать больше людей и сократить сроки, но в этом случае команда будет сильно спешить и это обычно плохо сказывается на качестве конечного продукта. При этом растягивать разработку на десять лет тоже не выйдет, потому что расходы в этом случае будут просто колоссальными. По его мнению, четыре года — это оптимальный срок, чтобы пройти путь от концепции до производства и получить необходимую обратную связь для адаптации игры. Правда, сам факт публикации данного заявления вызвал у геймеров множество вопросов, потому что в геймплейном плане игры этой серии не меняются совершенно — разработчик просто задействует другой сеттинг и на этом всё. На что команда потратила целых четыре года разработки в данном случае не совсем понятно, но стоит дождаться официального релиза.