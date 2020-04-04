Atari представила PONG Quest приключение ракетки для пинг-понга

Разработчики компаний Atari объединилась с командой разработчиков из Chequered Ink для разработки игры PONG Quest.

Ещё в далеком 1970-х годах, Pong стала стартовой точкой для развития игровой индустрии. А теперь спустя 50 лет игру решили переработать и возродить, но в новом обличии.

Игра теперь называется PONG Quest, и стала приключенческой игрой с элементами RPG.

Ко всему в PONG Quest добавят локальный и онлайн-мультиплеер на четырех игроков. К тому же геймерам дадут сыграть и в старый добрый понг без дополнительных условий.

Выйдет PONG Quest уже весной 2020 года на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC через Steam.