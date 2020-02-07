Авторы Black Desert пожертвуют деньги в Австралию и Турцию

Если вы следите за мировыми новостями, то знаете, что от стихийных бедствий сильно пострадали люди со всего мира, но больше всего досталось Австралии и Турции. Чтобы как-то помочь местным жителям, которые остались без жилья, личных вещей, воды или даже еды, компания Pearl Abyss решила пожертвовать 100 миллионов вон в поддержку тех, кто пострадал от стихийных бедствий. Собрать данную сумму разработчики планируют в ходе внутриигровых событий в играх Black Desert и Black Desert Mobile. Геймеры будут отправлять пожертвования, а они уже будут переданы тем, кто пострадал от пожаров и землетрясений. Очень круто, что издатели видеоигр помогают людям в таких тяжелых ситуациях, ведь эти деньги кому-то позволят восстановить жизнь или здоровье.