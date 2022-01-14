Авторы PUBG подали в суд на Google и Apple

Издатель достаточно популярной мобильной игры PUBG под именем Krafton в понедельник подал невероятно большой иск — он подает в суд на разработчика двух мобильных игр, которых обвиняет в копировании PUBG, популярного шутера в жанре «королевская битва» для ПК, а также предъявляет иск Apple и Google за распространение этих игр в их магазинах приложений. Krafton даже обвиняет Google в размещении на YouTube видеороликов с геймплеем двух рассматриваемых игр, а также в «многочисленных постах, содержащих полнометражный китайский фильм, который является не чем иным, как вопиющей инсценировкой Battlegrounds в прямом эфире с нарушением авторских прав». Игры, с которыми Krafton не согласен, называются Free Fire и Free Fire Max, предлагаемые разработчиком Garena. Как в App Store, так и в Google Play они отображаются как Garena Free Fire и Garena Free Fire Max. Оба доступны бесплатно с покупками в самом приложении.

Krafton утверждает, что Garena заработала «сотни миллионов долларов» на продажах приложений, а Apple и Google «аналогично получили значительный доход от распространения Free Fire». Krafton утверждает, что 21 декабря он предпринял несколько действий: он попросил Garena «немедленно прекратить распространение Free Fire и Free Fire Max», на что Garena, по-видимому, отказалась; он попросил Apple и Google прекратить распространение игр, которые все еще доступны в обоих магазинах приложений; и он попросил YouTube удалить видеоролики с игровым процессом Free Fire и Free Fire Max, «которые включают элементы, которые явно нарушают права на Battlegrounds и, отдельно, нарушающий авторские права полнометражный фильм», чего, по словам Krafton, YouTube не сделала.
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