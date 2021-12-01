Авторы Pokémon Go купили ещё одну крупную компанию

Niantic приобрела еще одну компанию, чтобы помочь себе в создании платформ дополненной реальности. Компания объявила, что приобретает команду, создавшую Lowkey, приложение, которое вы можете использовать, чтобы легко запечатлеть и поделиться игровыми моментами. Хотя вы можете использовать любое приложение для захвата экрана - или даже встроенную функцию вашего телефона - для записи своих игр, Lowkey был разработан для обычных игроков или тех, кто не хочет тратить время на редактирование своих видео. Приложение может, например, снимать видео на вашем компьютере и синхронизировать их с телефоном, где вы можете использовать его простые инструменты редактирования для создания коротких клипов, оптимизированных для просмотра на мобильных устройствах.

Вы также можете поделиться этими клипами с друзьями в приложении в стиле Snapchat или опубликовать их для публичного просмотра, например, в TikTok. Niantic не раскрывает, что именно команда Lowkey будет делать для своих AR-игр, но заявила, что «лидерство команды в этой области ускорит социальный опыт, который компания создает в своих продуктах». Напомним, что создатель Pokémon Go в прошлом покупал другие компании в стремлении создать больше инструментов и функций для своих продуктов дополненной реальности. В 2017 году она приобрела стартап по социальной анимации Evertoon, чтобы создать социальную сеть для своих игр. В прошлом году она купила стартап по 3D-картированию 6D.ai для разработки дополненной реальности «в масштабе планеты», а только в августе этого года приобрела сканирующее приложение LiDAR Scaniverse для создания 3D-карты мира.
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