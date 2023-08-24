Baldur's Gate 3 выйдет на Xbox в этом году

Существует большая группа геймеров, которые до сих пор не имели возможности ощутить радость от прохождения игры Baldur's Gate 3 — это владельцы консолей. И да, совсем скоро, буквально через две недели, видеоигра Baldur's Gate 3 выходит на PlayStation 5 (это случится 6 сентября, если студия не будет вынуждена переносить релиз), но владельцы Xbox ранее не имели представления о том, когда ожидать появление игры на их консоли. Эта ситуация стала немного яснее после сообщения генерального директора Larian Studios Свена Винке, в котором он заявил, что игроки на Xbox могут ожидать Baldur's Gate 3 уже в этом году. Винке пишет, что в версии игры для Xbox будут включены абсолютно все патчи, новый контент и улучшения, которые выходили ранее для ПК, хотя он отметил, что у Series S не будет кооперативного разделённого экрана, так как у консоли просто нет столько производительности, чтобы справиться с поставленной задачей.

Кроме того, перенос сохранения между платформами для Baldur's Gate 3 подтверждён только для Xbox и Steam, что потенциально исключает кросс-плей между игроками PS5 и Xbox. И поскольку обычно Xbox требует, чтобы функции игры были доступны на обеих версиях консолей без исключений, наличие разделённого экрана мешало выпуску Baldur's Gate 3 на Xbox. Так что издателю пришлось изменить правила и позволить выпустить столь популярную игру без возможности играть на одном экране с друзьями. Это не такая уж большая беда на самом деле — кто играет в кооператив на одном экране?