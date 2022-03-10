Bandai Namco анонсировала бесплатную игру Gundam Evolution

Сегодня Bandai Namco анонсировала новую игру во франшизе Gundam. Это новая бесплатная видеоигра под названием Gundam Evolution. Игра выйдет в 2022 году для платформ ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One. Это многопользовательская игра 6 на 6 PVP, которая обещает много действий.

GUNDAM EVOLUTION — это бесплатный командный шутер от первого лица с PvP-боями 6 на 6. В игре будет три игровых режима, основанных на целях: «Захват точек», «Доминирование» и «Разрушение». В игре представлен уникальный набор задач, которые потребуют от команд разработки и реализации грозных наступательных и оборонительных стратегий, чтобы одержать победу. Каждый игровой юнит в GUNDAM EVOLUTION обладает уникальной комбинацией атакующих, оборонительных и вспомогательных навыков, способных изменить ход битвы. Стартовый список игровых персонажей будет состоять из 12 юнитов, включая классический RX-78-2 GUNDAM и культовый ASW-G-08 GUNDAM BARBATOS. Дополнительные мобильные костюмы и настраиваемые предметы можно разблокировать двумя способами: Capital Points (CP), которые накапливаются в игре в процессе игры, или EVO Coins, которые будут доступны для покупки в реальном мире.
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