Bandai Namco показала геймплей Elden Ring

Менее чем за неделю до выхода Elden Ring 25 февраля издатель Bandai Namco поделился новым трейлером, в котором подробно рассказывается о многих системах последней ролевой игры FromSoftware. Новейший видеоролик содержит почти шесть минут отредактированного игрового процесса, который фанаты могут посмотреть перед тем, как покупать непосредственно видеоигру. И если вы пытались избежать спойлеров, но все же хотите увидеть, что предложит последний проект FromSoftware, это, вероятно, ваш лучший шанс сделать это. Примечательно, что трейлер предлагает взглянуть не только на открытый мир игры, но и на множество подземелий, которые вы сможете исследовать во время своих приключений, включая так называемые «устаревшие» подземелья с таким же плотным дизайном уровней — это было отличительной чертой игр FromSoftware со времен Demon's Souls.

Ролик также предлагает взглянуть на создание предметов, настройку игрока и совместную игру, среди других элементов геймплея. В Elden Ring можно будет играть на PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. FromSoftware впервые анонсировала проект еще на E3 2019, а автор «Песни льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин помог вдохновителю Dark Souls и Bloodborne Хидетаке Миядзаки создать историю мира данной игры. После долгих лет ожидания фанаты наконец-то смогут увидеть плоды этого сотрудничества своими глазами, и если все обещания верны, то совсем скоро игра должна стать буквально лучшей в своём жанре.