Bandai Namco представила ролевую игру Scarlet Nexus

Scarlet Nexus - это новая игра от недавно созданной Bandai Namco Studios, чьи работы включают будущие выпуски Tales of Arise, Code Vein и Ace Combat 7: Skies Unknown. Действие игры происходит в будущем. На землю вторглись монстры, которым необходим человеческий мозг.

Игрок будет сражаться против монстров за юнца Юито Сумераги. Вооруженный клинком и сверхспособностями, герой отправляется в город Нью-Химука, где его ждут тяжелые бои и неразгаданные тайны. Ожидается, что игра Scarlet Nexus выйдет в следующем году.