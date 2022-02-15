Bandai Namco работает над собственным проектом метавселенной

Bandai Namco, японский гигант видеоигр, сообщил, что он работает над новым проектом разработки, в котором персонажи из Dark Souls, Dragon BallZ и Elden Ring могут столкнуться в метавселенной. Токийское издательство заявило, что инвестирует 130 миллионов долларов в проект под названием «IP Metaverse» в рамках нового среднесрочного плана компании, в котором изложено ее трехлетнее видение.

По словам издателя, «стратегия оси IP» заключается в объединении поклонников и повышении ценности их свойств, при этом компания планирует разработать метавселенную для каждого из своих IP. Затем каждая метавселенная IP станет частью взаимосвязанной вселенной, известной как «концепция ALL BANDAI NAMCO». «Мы ожидаем виртуальные пространства, которые позволят клиентам наслаждаться широким спектром развлечений на оси IP, а также платформы, которые используют отличительные преимущества Bandai Namco для объединения физических продуктов и мест с цифровыми элементами», — говорится в сообщении компании. Хотя в документе пока не указывается какая-либо конкретная интеллектуальная собственность для плана метавселенной, у Bandai Namco есть широкий спектр потенциальных кандидатов, включая Dark Souls, грядущую Elden Ring, антологию Dark Pictures, Soul Calibur, Pac-Man и другие классические игры.