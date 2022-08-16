Баскетбольный симулятор NBA 2K23 доступен для предзаказа

NBA 2K23 - это баскетбольная игра, разработанная Visual Concepts. Несмотря на полное отсутствие какой-либо конкуренции в жанре баскетбольного симулятора с тех пор, как EA прекратила выпуск серии NBA Live (последней записью была NBA Live 19 ), игра каждый год совершенствуется в нескольких направлениях, и NBA 2K23 ничем не отличается.

Будьте на высоте и полностью раскройте свой потенциал в NBA 2K23. Проявите себя в противостоянии с лучшими игроками мира и продемонстрируйте свой талант в режиме MyCAREER или The W. Играйте без ограничений, подбирая и формируя команду легендарных талантов из любой эпохи в режиме MyTEAM. Перенеситесь в прошлое с помощь режима Jordan Challenges и многое другое.

NBA 2K23 уже доступен для предварительного заказа: стандартное издание стоит 59,99 долларов на ПК и консолях старого поколения (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) и 69,99 долларов на PlayStation 5 и Xbox Series S|X. NBA 2K23 выйдет 9 сентября.

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