Batman Arkham Collection выйдет на Nintendo Switch

Похоже что фанаты Nintendo скоро смогут сыграть в Batman Arkham Collection. Отмеченные наградами игры могут появиться на консоли Nintendo Switch в конце этого года, если верить утечке из розничного магазина. Согласно сайту французского дистрибьютора, коллекция Batman Arkham Collection будет доступна на Nintendo Switch по цене 59,99 евро и будет выпущена 31 августа 2022 года, что вероятно является условной датой.

Единственными играми Batman, которые были выпущены для Nintendo, были версии Arkham City и Arkham Origins для Wii U. У 3DS также есть спин-офф под названием Batman: Arkham Origins Blackgate. Если в этой коллекции есть вся серия, то фанаты Nintendo наконец-то смогут поиграть в Arkham Asylum и Arkham Knight. Никаких других подробностей не сообщается.
Комментарии и отзывы Batman Arkham Collection
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