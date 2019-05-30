Battle Pass купили свыше 1,5 млн человек

Игроки в Dota 2 купили свыше 1,5 млн Battle Pass к The International 2019. Статистику предоставил dota.rgp.io.

Призовой фонд The International 2019 составляет $14 млн. Его рост увеличился после анонса Arcana на Earthshaker. Ранее турнир поставил рекорд по росту призового фонда за сутки после выхода Боевого пропуска. За первые 24 часа показатель TI9 обошел предыдущие турниры от Valve на $1,7 млн.

Выход компендиума к TI9 состоялся в ночь на 8 мая. 25% от вырученных с его продаж средств идут в призовой фонд турнира. Стартовой суммой было $1,6 млн. Подробнее о нововведениях Боевого пропуска можно узнать в нашем материале.