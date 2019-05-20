Battle Pass в Dota 2 позволит избежать токсичных игроков

В этом году владельцы премиальной подписки «Battle Pass» в Dota 2 получат возможность игнорировать других игроков.

Функция «Игнорировать игрока» позволяет больше с ним не играть. После того, как геймер нажмёт соответствующую кнопку, человек перестанет попадать с ним в одну игру. Правда, от всех неприятных игроков всё равно полностью изолироваться не выйдет и в этом случае будет проще отключить у них звук.

Кроме этой неоднозначной функции, «Battle Pass» предоставляет новый игровой режим в джунглях, живые башни и множество эксклюзивных наград. Как обычно, 25% всех продаж направляются непосредственно в Международный призовой фонд.