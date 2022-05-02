Battlefield 2042 и FIFA 22 скоро появятся в Xbox Game Pass и EA Play

Как уже упоминалось, Battlefield 2042 испытывает трудности с момента своего выпуска: первый сезон пострелизного контента появится только этим летом. Тем не менее, были реализованы некоторые улучшения и новые функции, в том числе улучшенное таблицы и добавление голосового чата. Возможно, EA надеется, что выпуск Xbox Game Pass поможет игре набрать обороты до того, как этим летом выйдет первый сезон. Что касается FIFA 22, в прошлом году FIFA 21 была добавлена в EA Play/Game Pass примерно в то же время, поэтому ее добавление не стало большим сюрпризом.