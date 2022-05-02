Battlefield 2042 и FIFA 22 скоро появятся в Xbox Game Pass и EA Play

База игроков Battlefield 2042 неуклонно сокращалась после ее катастрофического запуска и в значительной степени бесплодных месяцев, прошедших с тех пор, но похоже, игра может получить небольшой толчок вперед. Недавно несколько человек из Европы сообщили, что видели тег «Game Pass» в списках Xbox Store как для Battlefield 2042, так и для FIFA 22. Казалось бы, это указывает на то, что игры поступают в базовую библиотеку EA Play, а значит и для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate. Позже тег Game Pass был удален из списков Battlefield 2042 и FIFA 22.

Как уже упоминалось, Battlefield 2042 испытывает трудности с момента своего выпуска: первый сезон пострелизного контента появится только этим летом. Тем не менее, были реализованы некоторые улучшения и новые функции, в том числе улучшенное таблицы и добавление голосового чата. Возможно, EA надеется, что выпуск Xbox Game Pass поможет игре набрать обороты до того, как этим летом выйдет первый сезон. Что касается FIFA 22, в прошлом году FIFA 21 была добавлена ​​в EA Play/Game Pass примерно в то же время, поэтому ее добавление не стало большим сюрпризом.