Battlefield 2042 перенесли ещё на месяц

Battlefield 2042, следующая игра в популярной серии шутеров от первого лица от компании EA, сегодня была официально отложена. Вместо того, чтобы выйти 22 октября, как было объявлено ранее, дебют игры перенесли почти на месяц позже, на 19 ноября. EA объявила о переносе релиза столь ожидаемой игры в официальном письме, которое написал глава компании-разработчика DICE издателю. Как и многие другие студии за последние два года, DICE обвинила в переносе релиза игры трудности, которые связаны с коронавирусом:

«Учитывая масштаб и размах игры, мы надеялись, что наши команды вернутся в свои студии для совместной продуктивной работы по мере продвижения игры к запуску», — заявил глава DICE. «Учитывая текущие условия, не позволяющие этому происходить безопасно, и всю тяжелую работу, которую команды выполняют из дома, мы считаем важным уделить дополнительное время тому, чтобы воплотить в жизнь видение Battlefield 2042 для наших игроков».DICE пообещала поделиться подробностями о предстоящей открытой бета-версии Battlefield 2042 в конце этого месяца. И хотя отсрочка означает, что фанатам серии придется ждать дольше, чтобы сыграть в продолжение Battlefield 5 2018 года, новая часть шутера все равно выйдет в 2021 году. На фоне других видеоигр, которые были перенесены на год или даже полтора, это вполне адекватный перенос, который можно пережить. Да и нужно понимать, что лучше доработать шутер и выпустить его потом, чем выпустить недоработанный продукт.