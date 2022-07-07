Battlefield 2042 получает новое обновление первого сезона Update 1.1

EA и DICE объявили о выпуске нового обновления для Battlefield 2042. Update 1.1 вносит многочисленные исправления ошибок и вводит баланс в игру. Разработчики изменили баланс транспортных средств, снизили мощность 50-мм пушки MV38-Condor. Добавлены новые и уникальные голоса персонажей. Добавлено 4 маленьких варианта существующих карт («Битва за Арденна», «Эль-Аламейн», «Калейдоскоп» и «Манифест»). Они подходят для создания новых режимов Vehicle TDM, но они также будут работать в режимах Team Deathmatch и Free-for-All. Проработаны модификаторы, гаджеты и боевая техника.

Более подробно ознакомится с примечания к обновлению можно на официальном сайте игры.