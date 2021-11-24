Battlefield 2042 получит крупный патч со 150 исправлениями багов

Одной из главных претензий к Battlefield 2042 до сих пор был разброс пуль в штурмовых винтовках, которые плохо работают на расстоянии из-за беспорядочной стрельбы. В целом журналистам понравилось, что штурмовые винтовки не были доминирующим типом оружия в Battlefield 2042 во время бета-теста, но было вполне ожидаемо, что этот день наступит: во втором патче Battlefield 2042, который выйдет в этот четверг, штурмовые винтовки и другое оружие будут сделаны более точными, а в декабре появится более крупный патч, который внесет еще больше изменений в баланс оружия. Выстрелы очередями и одиночными также станут более точными, а доминирующий пистолет-пулемет ПП-29 получит большую вертикальную отдачу, что сделает его менее популярным среди геймеров.

Декабрьское обновление под номером три будет больше, с исправлениями и изменениями, которые коснутся каждого компонента игры, включая еще несколько настроек, связанных с перестрелками. DICE сообщает, что несоответствие прицеливания, связанное с чувствительностью мыши, будет исправлено патчем. Студия также признала, что функция прицеливания на консолях «не работает так, как должна», так что эта проблема исследуется разработчиками, хотя никаких конкретных исправлений пока не обещают. DICE сообщает, что обновление под номером три будет включать «более 150 отдельных исправлений» для транспортных средств, оружия, специалистов, гаджетов, опасной зоны, портала, производительности ПК и пользовательского интерфейса.
Комментарии и отзывы Battlefield 2042
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