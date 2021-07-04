Battlefield 2042 получит поддержку технологии DLSS и NVIDIA Reflex

Технология NVIDIA Reflex и DLSS становятся доступными для большинства игр и это очевидно, так как технологии обеспечивают повышение производительности до 50% при сохранении высокого качества изображения. Технология доступна только на видеокартах NVIDIA. Разработчики EA DICE подтвердили, что ее будущая игра Battlefield 2042 получит поддержку технологии DLSS и NVIDIA Reflex. Стоит отметить, что разработчики не упомянули, будет ли игра поддерживать на старте трассировку лучей, Battlefield V 2018 года дебютировала с трассировкой лучей. Смотря на все это, возможно появится и поддержка технологии AMD FSR.

Battlefield 2042 должна выйти 22 октября.
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