Battlefield 2042: при запуске не будет голосового чата

Battlefield 2042, выйдет 19 ноября. Но теперь похоже, что он запуститься не со всеми готовыми функциями. По словам разработчика игры DICE, они рассказали, что в игре не будет голосового чата при запуске игры.

Голосовой чат имеет решающее значение для подобных игр, поэтому кажется немного странным, что DICE не включает его при запуске. Компания не указала причину, по которой эта функция не запускается вместе с игрой, но они заявили, что функция появится в игре через некоторое время после выхода игры, они просто не сказали, когда именно она будет доступна. Голосовой чат помогает игрокам организоваться, передавать информацию друг другу, придумывать стратегии и многое другое, поэтому отсутствие этой функции может немного усложнить игру для игроков.