Bend Studio выпустила новый патч 1.05 для Days Gone

Разработчики из Bend Studio выпустили новый патч для Days Gone. В целом патч приносит улучшения производительности и графики. Исправлены следы размытия движения на задней части мотоцикла при езде. Исправлена ошибка, из-за которой одновременный ввод с мыши и клавиатуры/геймпада конфликтовал с действиями перекатывания/бега. Исправлены проблемы с передачей наград или мяса, а также невозможность должным образом взаимодействовать с другими продавцами.

Исправлены проблемы с выравниванием элементов пользовательского интерфейса в формате 16: 10.