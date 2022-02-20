Бесплатная раздача Brothers: A Tale of Two Sons в Epic Games Store

Epic Games Store еженедельно раздает бесплатные игры, на этой неделе такой игрой стала Brothers: A Tale of Two Sons.

Brothers: A Tale of Two Sons описывается как приключенческая игра с элементами головоломки. Управляйте двумя братьями в сказочном приключении от мечтательного шведского режиссера Джозефа Фареса и первоклассного разработчика Starbreeze Studios. Решайте головоломки, исследуйте игровые зоны и сражайтесь с боссами. В инновационном одиночном режиме вам придется управлять сразу двумя братьями. Двум его сыновьям, отчаянно пытающимся вылечить своего больного отца, остается только один вариант. Они должны отправиться в путешествие, чтобы найти и вернуть «Воду жизни», поскольку они начинают полагаться друг на друга, чтобы выжить.

Brothers: A Tale of Two Sons доступна бесплатно в игровом магазине Epic Games Store до 24 февраля.