Бесплатно: MudRunner с 3 пакетами DLC на EPIC

MudRunner доступен бесплатно в Epic Games Store с 26 ноября до 3 декабря 2020 года. Вы можете получить цифровую версию игры навсегда, вам всего лишь нужно зайти в магазин Epic Store.

MudRunner — это бескомпромиссные гонки по бездорожью, в которых вам предстоит покорять экстремальное сибирское бездорожье за рулем навороченного транспорта повышенной проходимости, имея при себе лишь карту и компас!

У вас будет 19 мощных внедорожников на выбор, у каждого из которых есть свои характеристики и крепящееся оборудование. Выполняйте задания и осуществляйте доставку, преодолевая препятствия и опасные условия в диком экстремальном бездорожье с динамической сменой дня и ночи. Исследуйте реалистичные зоны-песочницы с улучшенной графикой. Проезжайте по грязным дорогам, пересекайте реки и другие препятствия, которые реалистично реагируют на вес и движения вашего внедорожника благодаря продвинутой физике движка игры.Вооружившись картой, компасом, лебедкой и собственными навыками вождения, отправьтесь в одиночную поездку или присоединитесь к трем другим гонщикам в сетевом кооперативном режиме.• Наслаждайтесь бескомпромиссными гонками по бездорожью.• Расширенный выбор из 19 навороченных внедорожников• Огромный мир-песочница• Переработанная графика и продвинутая физика для невероятного реализма• Опасные задания в экстремальных условиях• Играйте в одиночку или в сетевом кооперативном режиме для 2-4 игроков!