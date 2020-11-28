Бесплатно: MudRunner с 3 пакетами DLC на EPIC

MudRunner — это бескомпромиссные гонки по бездорожью, в которых вам предстоит покорять экстремальное сибирское бездорожье за рулем навороченного транспорта повышенной проходимости, имея при себе лишь карту и компас!
У вас будет 19 мощных внедорожников на выбор, у каждого из которых есть свои характеристики и крепящееся оборудование. Выполняйте задания и осуществляйте доставку, преодолевая препятствия и опасные условия в диком экстремальном бездорожье с динамической сменой дня и ночи. Исследуйте реалистичные зоны-песочницы с улучшенной графикой. Проезжайте по грязным дорогам, пересекайте реки и другие препятствия, которые реалистично реагируют на вес и движения вашего внедорожника благодаря продвинутой физике движка игры.Вооружившись картой, компасом, лебедкой и собственными навыками вождения, отправьтесь в одиночную поездку или присоединитесь к трем другим гонщикам в сетевом кооперативном режиме.
• Наслаждайтесь бескомпромиссными гонками по бездорожью.
• Расширенный выбор из 19 навороченных внедорожников
• Огромный мир-песочница
• Переработанная графика и продвинутая физика для невероятного реализма
• Опасные задания в экстремальных условиях
• Играйте в одиночку или в сетевом кооперативном режиме для 2-4 игроков!