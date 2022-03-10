Бета-версия Overwatch 2 будет доступна в конце апреля

Несмотря на месяцы молчания и годы задержек, Overwatch 2 по-прежнему актуален, и Blizzard наконец-то может поделиться существенным обновлением. Бета-версия сиквела режима PvP 5 на 5 будет запущена в конце апреля на ПК, и заинтересованные игроки могут зарегистрироваться через официальный сайт.

Это испытание имеет большое значение для франшизы, учитывая, что текущий стандарт PvP в Overwatch 6-на-6. Бета-версия включает в себя сражения 5 на 5, четыре новые карты, новый режим Push, улучшенных героев (Ориса, Кулак Смерти, Бастион и Сомбра), обновленную систему меток и нового персонажа Соджорна. Сегодня запущен закрытый альфа- тест Overwatch 2 PvP для сотрудников Blizzard, профессионалов Overwatch League и небольших групп особых игроков. Игровой директор Аарон Келлер сообщил, что в течение года будут проводиться дополнительные публичные бета-тесты PvP, и пообещал в будущем предоставлять более частые обновления для Overwatch 2.
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