Bethesda Game Studios демонстрирует игровой процесс грядущей игры Starfield

Bethesda Game Studios показала игровой процесс грядущей игры Starfield.

Об игре

Starfield разрабатывался 25 лет и открывает совершенно новый рубеж для исследования — космос. В 2330 году вы присоединяетесь к Constellation, последней группе космических исследователей, ищущих редкие артефакты по всей галактике. Отправляйтесь в путешествие по звездам и познакомьтесь с незабываемыми персонажами, пытающимися ответить на главный вопрос человечества — что там? Оснастите свой уникальный космический корабль обновляемыми деталями и настройте его интерьер и экстерьер. Затем пилотируйте свой корабль и участвуйте в космических боях в реальном времени.

Starfield выйдет на Xbox Series X|S и ПК в 2023 году.