Bethesda отказывается от Bethesda.net и переходит на Steam

У вас есть достаточно времени, чтобы спланировать и начать перенос вашей библиотеки Bethesda.net в вашу учетную запись Steam. Миграция в Steam затронет вашу игровую библиотеку и кошелек, то есть вы ничего не потеряете из своей учетной записи Bethesda.net. Сохранения многих игр также будут перенесены, а для некоторых потребуется перенос вручную. Для игр, которые требуют этого, вы по-прежнему будете использовать свою учетную запись Bethesda.net для входа в систему, чтобы играть. Ваша учетная запись Bethesda.net не будет потеряна и по-прежнему будет доступна на веб-сайте и в игре.