Bethesda отказывается от Bethesda.net и переходит на Steam

Bethesda объявила о закрытии лаунчера Bethesda.net. В этом году мы прощаемся с Bethesda.net Launcher. Компания хотела бы поблагодарить вас за вашу поддержку и заверить вас, что все ваши игры не пропадут. Если вы не играете в компьютерные игры через программу запуска Bethesda.net, то на этом ваша работа закончена. Если у вас есть игры в Bethesda.net, не беспокойтесь. С начала апреля вы сможете перенести свои игры и кошелек в свою учетную запись Steam.

У вас есть достаточно времени, чтобы спланировать и начать перенос вашей библиотеки Bethesda.net в вашу учетную запись Steam. Миграция в Steam затронет вашу игровую библиотеку и кошелек, то есть вы ничего не потеряете из своей учетной записи Bethesda.net. Сохранения многих игр также будут перенесены, а для некоторых потребуется перенос вручную. Для игр, которые требуют этого, вы по-прежнему будете использовать свою учетную запись Bethesda.net для входа в систему, чтобы играть. Ваша учетная запись Bethesda.net не будет потеряна и по-прежнему будет доступна на веб-сайте и в игре.
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