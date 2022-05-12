Bethesda откладывает выпуск Starfield и Redfall до первой половины 2023 года

Starfield получила свою первоначальную дату выпуска 11 ноября 2022 года на совместной демонстрации Xbox / Bethesda E3 2021. Это была дата особого значения, выбранная специально потому, что должно было пройти ровно одиннадцать лет после выпуска The Elder Scrolls V: Skyrim, самой успешной игры Bethesda на сегодняшний день. Директор Bethesda Game Studios Тодд Ховард сказал, что в то время студия была уверена в дате, иначе они бы не объявили об этом. У Redfall не было фиксированной даты выпуска, но он был нацелен на летний запуск. Обе игры выйдут на ПК и Xbox Series S|X.