Bethesda откладывает выпуск Starfield и Redfall до первой половины 2023 года

Bethesda только что объявила о своем решении отложить разработку Starfield в Bethesda Game Studios и Redfall в Arkane Austin на первую половину 2023 года. Мы приняли решение отложить запуск Redfall и Starfield до первой половины 2023 года. Команды Arkane Austin (Redfall) и Bethesda Game Studios (Starfield) имеют невероятные амбиции в отношении своих игр, и мы хотим, чтобы вы получили готовый продукт.

Starfield получила свою первоначальную дату выпуска 11 ноября 2022 года на совместной демонстрации Xbox / Bethesda E3 2021. Это была дата особого значения, выбранная специально потому, что должно было пройти ровно одиннадцать лет после выпуска The Elder Scrolls V: Skyrim, самой успешной игры Bethesda на сегодняшний день. Директор Bethesda Game Studios Тодд Ховард сказал, что в то время студия была уверена в дате, иначе они бы не объявили об этом. У Redfall не было фиксированной даты выпуска, но он был нацелен на летний запуск. Обе игры выйдут на ПК и Xbox Series S|X.