Bethesda присоединилась к Microsoft

Microsoft официально завершила сделку по приобретению ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softworks за 7,5 миллиарда долларов, об этом заявил глава Xbox Фил Спенсер.

В состав Xbox и Microsoft вошли восемь талантливых студий - Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog и Roundhouse Studios. В ближайшее время Microsoft начнет процесс переноса библиотеки игр Bethesda в Game Pass. Некоторые игры уже доступны, например DOOM Eternal. По условиям сделки, компания продолжит разрабатывать игры на свое усмотрение, как и до перехода в состав Microsoft, но некоторые игры будут эксклюзивами Xbox и ПК.