Bethesda запускает инструмент для переноса игр Bethesda.net в Steam

В этом году Bethesda объявила, что закроет свой лаунчер Bethesda.net и перенесет все игры в Steam. Теперь Bethesda включила функцию переноса любых игр, принадлежащих учетной записи Bethesda.net, в учетную запись Steam с помощью новой страницы переноса. Процесс миграции будет включать в себя все игры и DLC в дополнение к облачным сохранениям и любой валюте виртуального кошелька. Программа запуска Bethesda.net временная и будет закрыта 11 мая, и с этой даты запуск игр будет недоступен. Поэтому поторопитесь перенести все ваши игры в Steam.