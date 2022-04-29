Bethesda запускает инструмент для переноса игр Bethesda.net в Steam

В этом году Bethesda объявила, что закроет свой лаунчер Bethesda.net и перенесет все игры в Steam. Теперь Bethesda включила функцию переноса любых игр, принадлежащих учетной записи Bethesda.net, в учетную запись Steam с помощью новой страницы переноса. Процесс миграции будет включать в себя все игры и DLC в дополнение к облачным сохранениям и любой валюте виртуального кошелька. Программа запуска Bethesda.net временная и будет закрыта 11 мая, и с этой даты запуск игр будет недоступен. Поэтому поторопитесь перенести все ваши игры в Steam.

Вышло обновление Horizon Forbidden West 1.12…
Вышло обновление Horizon Forbidden West 1.12Компания Guerrilla Games выпустила обновление 1.12 Horizon Forbidden West для PS5 и PS4, содержащее множе…
Scarlet Nexus продана в количестве 1 миллиона копий…
Scarlet Nexus продана в количестве 1 миллиона копийBandai Namco - японский издатель сообщил, что игра достигла 2 миллионов игроков по всему миру и было прод…
Ubisoft Scalar обещает значительно расширить и улучшить смод…
Ubisoft Scalar обещает значительно расширить и улучшить смодНа GDC 2022 Ubisoft представила новый производственный инструмент под названием Ubisoft Scalar. Инициатив…
Angry Birds Classic возвращается в App Store и Google Play с…
Angry Birds Classic возвращается в App Store и Google Play сRovio выпустила ремейк классической версии игры Angry Birds 2012 года. Angry Birds теперь доступна в App …
Activision Blizzard предоставляет тысячам тестировщиков игр …
Activision Blizzard предоставляет тысячам тестировщиков игр Activision Blizzard только что объявила, что все временные и нештатные сотрудники подразделений Activisio…
Ремейк Dead Space перенесен на 2023 год…
Ремейк Dead Space перенесен на 2023 годВ прошлом году EA объявила, что новый римейк Dead Space на базе Frostbite находится в разработке в Motive…
Игры PlayStation Now, представленные в феврале 2022 года, вк…
Игры PlayStation Now, представленные в феврале 2022 года, вкSony подтвердила, какие игры поступят в подписку PlayStation Now в феврале 2022 года. Среди них будут пре…
Steelrising перенесена на 8 сентября 2022 года…
Steelrising перенесена на 8 сентября 2022 годаИгра Steelrising была отложена с июня на 8 сентября, как сообщила французская команда Spiders, известная …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor