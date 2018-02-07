Беззеркальная камера Olympus PEN E-PL получила поддержку 4K-видео

Как и ожидалось, сегодня компания Olympus представила компактную беззеркальную фотокамеру со сменной оптикой PEN E-PL9, которая появится в продаже в середине марта. Новинку стандарта Micro Four Thirds оснастили 16,1-Мп сенсором Live MOS, встроенной системой стабилизации и новейшим графическим процессором TruePic VIII. Камера характеризуется светочувствительностью ISO 200–25600, диапазоном выдержек от 1/16000 до 60 с, поддержкой последовательной фотосъёмки со скоростью до 8,6 кадра в секунду и записи 4К-видео с частотой кадров 30p, 25p и 24p.

Отметим также 121 точку автофокуса, 3,2-дюймовый сенсорный дисплей, модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Габариты камеры равны 117,1:68:39 мм, а вес – 380 граммам с аккумулятором. Цена Olympus PEN E-PL9 без оптики в комплекте составит 550 евро.